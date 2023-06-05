Выборы президента в Узбекистане: ЦИК зарегистрировала четырёх кандидатов

Шавкат Мирзиёев, Абдушукур Хамзаев, Улугбек Иноятов, Робахон Махмудова (слево на право)

CentralAsia (UZ) - Центральная избирательная комиссия Узбекистана на заседании 5 июня зарегистрировала кандидатов на пост президента на выборах, которые пройдут 9 июля, передает «Газета.uz».

Кандидатами зарегистрированы:

от Народно-демократической партии — Улугбек Ильясович Иноятов;

от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;

от Социал-демократической партии «Адолат» — Робахон Анваровна Махмудова;

от Экологической партии — Абдушукур Худойқулович Хамзаев.

Как сообщалось ранее, партия «Миллий тикланиш» не стала выдвигать своего кандидата, а поддержала кандидатуру Шавката Мирзиёева от УзЛиДеП.

Экспертные группы ЦИК в период с 31 мая по 2 июня проверили подписные листы в поддержку кандидатов, предоставленные партиями. По итогам проверки было принято заключение о том, что подписей было собрано достаточно и они были собраны в соответствии с законодательством.

Решением ЦИК днём начала предвыборной агитации определено 7 июня. Кандидатам выделено бесплатное эфирное время на республиканских и региональных телерадиоканалах Национальной телерадиокомпании, а также бесплатная площадь в республиканских газетах «Янги Узбекистон», «Правда Востока», «Халк сузи» и «Народное слово», а также в 24 местных газетах.

В решении подчёркивается, что при освещении предвыборных мероприятий кандидатов в новостных программах и других информационных материалах должен соблюдаться принцип равенства.