Казахстан ратифицировал соглашение с ЕАЭС об обмене кредитными историями граждан

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза».

Соглашение определяет порядок обмена кредитными отчетами и перечень передаваемой информации: запрос о предоставлении кредитного отчета, согласие субъекта кредитной истории, сам кредитный отчет, а также документы, касающиеся оспаривания кредитной истории. Непосредственно трансграничный обмен кредитными отчетами возможен только после заключения ими соответствующих договоров, где четко определяются регламент информационного взаимодействия, состав передаваемых данных, форматы электронных сведений, а также процедуры урегулирования споров при недостоверности данных в кредитных отчетах. Обмен кредитными отчетами возможен исключительно при согласии самого заемщика, физического или юридического лица, а сама информация предоставляется исключительно для заключения кредитных отношений или последующего мониторинга. Обмен кредитными отчетами будет только через ограниченный список уполномоченных организаций. Со стороны Казахстана это – АО «Государственное кредитное бюро» и ТОО «Первое кредитное бюро».

Кроме этого, регуляторы будут формировать список банков и иных кредитных организаций, уполномоченных на получение кредитных отчетов. Также соглашением установлена обязанность всех сторон, уполномоченных организаций и пользователей кредитной истории по обеспечению защиты информации в рамках трансграничного обмена.

Для реализации соглашения вносятся поправки в законодательные акты. В частности, в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность кредитных бюро и получателей кредитных отчетов за нарушения требований законодательства при трансграничном обмене. В законе «О кредитных бюро и формировании кредитных историй» определены условия трансграничного обмена сведениями кредитных историй, перечень передаваемой информации, а также обязанность кредитных бюро по защите полученных данных.

Соглашение позволит расширить доступ к банковским услугам добросовестных заемщиков и защитит банки от недобросовестных заемщиков.

На 1 апреля 2023 года 1 868 физических лиц – граждан ЕАЭС – имеют кредиты в казахстанских банках на сумму 8,8 млрд тенге, а также 42 юридических лица – на 110 млрд тенге.

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