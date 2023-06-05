Китай добился больших успехов в сокращении бедности, страны ШОС высоко оценили их, - генсекретарь ШОС Чжан Мин

Чжан Мин // АКИpress

CentralAsia (KZ) - Китай добился выдающихся успехов в сокращении бедности и это получило высокую оценку со стороны стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин на Форуме Шанхайской организации сотрудничества по сокращению бедности и устойчивому развитию, который на минувшей неделе прошел в городе Янлин в Китае.

Форум ШОС по сокращению бедности был инициирован председателем КНР Си Цзиньпинем на саммите в Самарканде в 2022 году. На встрече стороны делились своим успешным опытом в управлении бедностью и практикой развития сельских районов, а также обменяться идеями.

Чжан Мин напомнил, что нищета является общей проблемой, с которой сталкивается весь мир. Искоренение нищеты во всех ее формах занимает первое место среди 17 целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. Однако в последние годы многочисленные кризисы, такие как эпидемия COVID-19, изменение климата и региональные конфликты, переплетаются и накладываются друг на друга, что приводит не только к давлению на мировую экономику, но наносят серьезный ущерб усилиям по сокращению бедности.

«Чем труднее время, тем больше мы должны укреплять нашу уверенность и укреплять единство и сотрудничество. В связи с этим страны Шанхайской организации сотрудничества имеют последовательное взаимопонимание, углубляют сотрудничество по улучшению жизни и благосостояния людей в регионе ШОС. В качестве генерального секретаря ШОС во время своих визитов в страны Организации я неоднократно слышал об озабоченности и общих стремлениях к искоренению бедности и улучшению условий жизни людей. При большом внимании и поддержке всех сторон сокращение бедности стало важной частью повестки дня ШОС, а правовая основа, механизм и коннотация ее сотрудничества постоянно обогащаются и совершенствуются», - сказал Чжан Мин.

Он напомнил, что на саммите в Москве в ноябре 2020 года Организация утвердила Стратегический план действий ШОС до 2025 года и приняла «Концепцию сотрудничества государств-членов по развитию отдаленных и сельских территорий в цифровую эпоху». В 2022 году под эгидой Узбекистана, председательствовавшего тогда в ШОС, прошла первая встреча глав ведомств по вопросам сокращения бедности государств-членов (в Ташкенте) и Бухарский международный форум по сокращению бедности.

«Следует отметить, что в качестве члена-основателя Шанхайской организации сотрудничества Китай добился выдающихся успехов в сокращении бедности и это получило высокую оценку стран ШОС. Открытость Китая также создала благоприятные условия для того, чтобы все стороны могли изучить и перенять опыт Китая. Я заметил, что председатель КНР Си Цзиньпин на саммитах ШОС в последние годы выдвигал соответствующие инициативы, направленные на оказание помощи нуждающимся странам в укреплении потенциала и повышении уровня жизни и благосостояния людей, которые были тепло встречены и на них положительно отреагировали все стороны. Например, в сентябре прошлого года на саммите в Самарканде было объявлено, что Китай предоставит 5000 мест для обучения для стран ШОС и бесплатно проведет 2000 операций по удалению катаракты для населения», - сказал генеральный секретарь.

«Комитет добрососедства, дружбы и сотрудничества Китай-ШОС проделал большую практическую работу, начиная от реализации предложений китайского руководства и проведения учебных курсов по сокращению бедности, эффективно консолидируя усилия членов ШОС в борьбе с бедностью. Усилия создали условия для укрепления сотрудничества и углубленного обмена всеми сторонами», - добавил он.

Чжан Мин выразил надежду, что итоги Форума будут воплощены в конкретные действия, чтобы внести свой вклад в улучшение жизни и благосостояния людей в странах ШОС, а ШОС, как всегда, готова предоставить государствам-членам хорошую платформу для укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества в этой области.

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Форум организован китайским Комитетом по сотрудничеству добрососедства и дружбе ШОС совместно с национальным бюро по возрождению сельских районов и Народным правительством провинции Шэньси.

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