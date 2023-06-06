Новоиспеченный озэки Киришима отправляется в долгожданное путешествие домой, в Монголию

CentralAsia (MNG) - Озэки Киришима вылетел из аэропорта Нарита недалеко от Токио в понедельник, чтобы посетить свою родную Монголию после того, как его повысили до второго по величине ранга в сумо.

27-летний спортсмен, который боролся под псевдонимом Кирибаяма, прежде чем стать озэки в прошлом месяце, не возвращался в Монголию четыре года из-за ограничений на поездки из-за COVID-19.

— Это действительно здорово, — сказал Киришима. «Я собираюсь увидеться с семьей, родственниками и друзьями, которых давно не видел, поэтому я хочу не спеша пообщаться со всеми».

Победитель Весеннего Большого турнира по сумо возвращается домой шестым борцом монгольского происхождения, достигшим почетного звания, уступая только ёкодзуне.

Он получил повышение после ряда сильных результатов, в том числе финиша со счетом 11-4 на последнем летнем Гранд-турнире по сумо в токийском Ryogoku Kokugikan.

Киришима планирует отправиться в среду в свой родной город в аймаке Дорнод, примерно в 700 км к востоку от столицы Улан-Батора, где его ждет теплый прием.

«Это может быть немного похоже на небольшой фестиваль», — сказал он.

Борец ростом 186 см и весом 143 кг смог получить билет на самолет эконом-класса только после того, как забронировал поездку в короткие сроки, но сказал, что смог получить достаточно места.

Он должен вернуться в Японию 14 июня и планирует принять участие в тренировочном лагере конюшни Арашио в префектуре Нагано в центральной Японии в рамках подготовки к Гранд-турниру сумо Нагоя, который начнется 9 июля.

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