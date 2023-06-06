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Глава МИД Монголии провела официальные переговоры с архиепископом Полом Ричардом Галлахером

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх провела официальные переговоры с архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

В ходе официальных переговоров стороны подробно обсудили вопросы сотрудничества в сферах истории, культуры и здравоохранения.

Также министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх представила цели долгосрочной политики развития Монголии «Видение 2050» и среднесрочной «Политики нового возрождения» и обменялась мнениями о возможности обогащения содержания отношений со Святым Престолом.

Стороны подтвердили, что будут работать вместе, чтобы преодолеть проблемы опустынивания, изменения климата и деградации почвы, стоящие перед миром, и внести свой вклад в усилия международного сообщества.

Визит государственного секретаря иностранных дел или Ватиканского секретаря по связям с государствами архиепископа Пола Ричарда Галлахера в нашу страну является первым визитом этой страны в нашу страну на высоком уровне с момента установления дипломатических отношений между двумя странами.

В прошлом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Святым Престолом.

источник: Middle Asian News

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