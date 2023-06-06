Активы государственных компаний Монголии за последние пять лет выросли в 2,8 раза

Амарбаясгалан Дашзэвэг

CentralAsia (MNG) - «ВВП Монголии составляет 52,9 трлн тугриков, а совокупные активы государственных предприятий и компаний составляют 59,2 трлн тугриков», - подчеркнул министр Монголии, глава секретариата правительства Амарбаясгалан Дашзэвэг. «Хотя активы государственных предприятий увеличились за последние пять лет в 2,8 раза, годовая прибыль составляет 2,1 трлн тугриков, что относительно мало по сравнению с бизнес-сектором».

В ходе обсуждения, состоявшегося 25 мая в Национальной торгово-промышленной палате Монголии, он отметил, что участие и доля государственных предприятий и компаний в рыночной экономике увеличивается, таким образом, занимая позицию частного сектора.

Как юридическое лицо количество государственных компаний составляло 104 в 2021 году и 105 в 2022 году, тогда как текущее количество государственных компаний составляет 98, без учета государственных предприятий при министерствах. Это компании, входящие в структуру и состав ООО «Эрдэнэс Монгол», группы государственных горнодобывающих компаний и Государственного агентства по координации политики в сфере государственного имущества.

Среди них:

• 45 прибыльны,

• 53 предприятия работают убыточно.

Из общей годовой прибыли в размере 2,1 трлн тугриков, полученной всеми государственными компаниями, компании «Эрдэнэт» и «Эрдэнэс Тавантолгой» приносят 1,9 трлн тугриков. Поэтому дискуссия затронула тему того, как госкомпаниям сосредоточиться на прибыльной деятельности.

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