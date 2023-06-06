Глава Минобороны Монголии принял участие в международной конференции «IISS Shangri-La Dialogue 2023»

CentralAsia (MNG) - 2-4 июня 2023 г. с рабочим визитом в Республику Сингапур прибыл член Правительства Монголии, министр обороны Сайханбаяр Гурсэд.

В ходе визита он принял участие в конференции министров обороны стран Азии и Тихоокеанского региона по международной безопасности «Shangri La Talks 2023», которая проводится в стране уже 20-й год, с министрами состоялись официальные и двусторонние встречи.

В ходе встречи министр Сайханбаяр Гурсэд провел официальную встречу с генерал-полковником Ли Шаньфу, членом Центрального военного совета Китайской Народной Республики и назначенным в марте министром обороны, г-ном Хэн Чи Хоу, старшим государственным министром Министерства обороны Республики Сингапур и министром и государственным министром обороны Катара д-ром Халидом бин Мохамедом Аль-Аттия и обменялись мнениями о текущей ситуации в ходе оценки уровня оборонного сотрудничества между странами.

Он также провел двустороннюю встречу и подробно обсудил текущий уровень двусторонних отношений, сотрудничество в сфере обороны, будущие тенденции развития и новые возможности с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином, министром обороны Канады г-жой Анита Ананд, министром обороны Республики Корея Ли Чон Соп и федеральным министром обороны Борисом Писториусом.

Сайханбаяр провел двусторонние встречи с исполняющим обязанности министра обороны Филиппин Карлито Гальвесом, заместителем Генерального секретаря Организации Североатлантического договора г-ном Ангусом Лапсли и генеральным секретарем Ассоциации регионального сотрудничества Юго-Восточной Азии д-ром Као Ким Хорном. С этими министрами была проведена двусторонняя встреча и подробно обсуждены двусторонние отношения, текущий уровень сотрудничества в оборонной сфере, будущие тенденции развития и новые возможности.

Международная конференция «Shangri La Talks» прошла в рамках ученых и исследователей оборонной промышленности, руководства вооруженных сил и международных исследовательских организаций многих стран региона и мира, открыто обсудивших и заключивших вопросы безопасности Азиатско- Тихоокеанский регион – важное поле международных отношений, где страны выражают свою позицию по вопросам безопасности, ведут открытый диалог и ищут новые возможности для взаимопонимания и сотрудничества.

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