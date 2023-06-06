Форум «Капиталист» будет организован совместно Монгольской ассоциацией дилеров по ценным бумагам

CentralAsia (MNG) - Закрытый форум для крупных инвесторов «хөрөнгөтөн»-«Капиталист» состоится 11 августа 2023 года. Этот форум пригласит к участию 300 монгольских капиталистов и иностранных крупных инвесторов, и он заключил меморандум о сотрудничестве с Генеральным секретарем Монгольской ассоциации дилеров по ценным бумагам Б.Буянхишигом, который связан с неторговым рынком.

Организатор форума «Капиталист», рад сотрудничать в ценной работе по демонстрации потенциала неторгового рынка 300 монгольским капиталистам.

По словам Б.Буянхишиг, к первым пяти месяцам этого года рынок без сделок привлек около 500 миллиардов долларов инвестиций в бизнес-сектор. Число профессиональных инвесторов удвоилось по сравнению с прошлым годом. Наша программа андеррайтинговых компаний выберет эмитентов ценных бумаг из таких отраслей, как финансы, технологии, строительство и производство, для участия в форуме капитала в соответствии с высокими стандартами.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения