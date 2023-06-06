Экспорт минеральной продукции Монголии составляет 52 процента

CentralAsia (MNG) - Общий объем экспорта минеральных продуктов составил в среднем 52 процента. Например, угля — 65,9%, медного концентрата — 45,1%, железа — 26,5%, золота — 28,3%, нефти — 30,6%, цинка — 83,6%, фтора — 84,1%.

С 26 мая по 1 июня перевезено 9 083 вагона, 950 контейнеров и 1 013 AGV для вывоза угля. За тот же период было экспортировано 1 134,0 тыс. тонн угля, что на 107 процентов больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Министерство горной и тяжелой промышленности сообщило, что с начала года добыто 24 049,4 тыс. тонн угля, увеличив экспорт угля на 18 194,5 тыс. тонн или в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также экспортировано 384 вагона и 224 контейнера медного концентрата. Всего с начала года экспортировано 630,2 тысячи тонн медного концентрата, что на 2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По железной руде и концентрату границу пересекли 27 автомобилей и 1830 контейнеров. Всего с начала года экспортировано 2 232,6 тысячи тонн, что на 56 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. За последнюю неделю границу пересекли 130,8 тыс. тонн железной руды и концентратов.

С начала года, по состоянию на первое число этого месяца, ЦБ закупил 5,67 тонны золота.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения