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Украинские военные обвинили российские войска в подрыве дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области

CentralAsia (CA) -  Российские войска подорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, пишет Би-би-си со ссылкой на украинское оперативное командование «Юг».

В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают, сказали украинские военные.

В свою очередь РИА Новости пишет со ссылкой на главу администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, что верхняя часть Каховской ГЭС разрушена в результате обстрела, сама дамба водохранилища уцелела.

Леонтьев опроверг информацию о подрыве Каховской ГЭС, назвав это бредом.

Каховская ГЭС находится в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области.

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