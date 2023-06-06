В Улан-Баторе пройдет форум «Agri showcase tour», на котором будут представлены инновационные продукты и услуги

CentralAsia (MNG) - Завтра в рамках мероприятия «Инновационная неделя-2023», организованного Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, состоится форум «Agri showcase tour».

Он направлен на представление инновационных продуктов и услуг, созданных в результате исследований сельскохозяйственных исследований, научных учреждений и ученых, производителям и представителям частного сектора, которые инвестируют в этот сектор, создают возможности для сотрудничества и вводят знания в экономический оборот.

В форуме примут участие Офис Президента, Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, Министерство образования и науки, Фонд науки и технологий, Национальный совет по науке и технологиям, Отраслевой совет по науке и технологиям провинции, Университет сельского хозяйства, академические организации, международные проекты и программы, профессиональные ассоциации, производители сельскохозяйственного сектора, предприниматели и предприниматели, заинтересованные в инвестировании в сектор.

Во время форума планируется проведение выставки, деловой встречи и презентации инновационных продуктов, созданных в результате исследований ученых.

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