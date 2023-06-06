CentralAsia (KZ) - Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы предупредил о сильной жаре — 7-9 июня в городе ожидается 35-37 градусов.
Жителей города призвали воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.
ДЧС рекомендует придерживаться следующих основных мер безопасности:
- Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. С 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно.
- Используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.
- Не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;
- Старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода).
- Снизьте физические нагрузки. Сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма.
- Следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, т.к. во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции.
- Не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.