Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы предупредил о сильной жаре

CentralAsia (KZ) - Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы предупредил о сильной жаре — 7-9 июня в городе ожидается 35-37 градусов.

Жителей города призвали воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.

ДЧС рекомендует придерживаться следующих основных мер безопасности:

- Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. С 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно.

- Используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.

- Не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;

- Старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода).

- Снизьте физические нагрузки. Сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма.

- Следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, т.к. во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции.

- Не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения