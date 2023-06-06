В Узбекистане поручили в 10 раз увеличить штраф за охоту на краснокнижных животных

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане поручено увеличить суммы взыскания за ущерб, нанесенный животному миру в результате незаконной охоты на животных, внесенных в Красную Книгу Узбекистана, в 10 раз, а также сумм взыскания за ущерб, нанесенный путем повреждения растений до степени прекращения их роста или уничтожения, – в 5 раз.

Соответствующий указ «О мерах по трансформации сферы экологии и охраны окружающей среды и организации деятельности уполномоченного государственного органа» подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Ранее сообщалось, что нарушение правил охоты и рыболовства, причинившие особо крупный ущерб или повлекшие смерть животного, занесенного в Красную книгу, наказывается:

- штрафом в размере от 120 млн сумов до 180 млн сумов или от 10,5 тыс. долларов до 15,7 тыс. долларов,

- ограничением свободы от 3 до 5 лет;

- лишением свободы от 3 до 5 лет.

Этим же указом Министерство природных ресурсов переименовано в Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Министерству поручено совместно с Генпрокуратурой и МВД до 1 сентября 2023 года внести в Кабинет Министров проекты НПА, предусматривающие:

- отнесение преступлений, связанных с нанесением ущерба экологии и окружающей среде, уничтожением или нанесением повреждения объектам растительного и животного мира, к категории тяжких преступлений;

- увеличение размера штрафов за:

- нарушение требований введенного моратория на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в лесной Госфонд;

- загрязнение или засорение вод, нарушение водоохранного режима на водосборах, а также нарушение требований об условиях допустимости сброса сточных вод в водные объекты в 5 раз;

- жестокое обращение с животными в 10 раз и лишение лиц, совершивших данное правонарушение, права на содержание животных;

- увеличение сумм взыскания за ущерб, нанесенный животному миру в результате незаконной охоты на животных, внесенных в Красную Книгу Узбекистана, в 10 раз, а также сумм взыскания за ущерб, нанесенный путем повреждения растений до степени прекращения их роста или уничтожения, – в 5 раз;

- применение штрафов за нарушение требований охраны природы в процессе сбора, транспортировки, размещения, обеззараживания, хранения, утилизации, переработки и реализации промышленных, бытовых и иных отходов, а также за выброс в неустановленных местах твердых бытовых и строительных отходов и сброс жидких бытовых отходов – с увеличением их размеров в 10 раз;

- определение и применение компенсационных платежей за загрязнение окружающей природной среды и размещение отходов на территории Узбекистана, а также установление квот на пользование всем растительным и животным миром на законодательном уровне.