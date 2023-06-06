Хурэлсух принял архиепископа Ватикана

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял Ватиканского секретаря по связям с государствами архиепископа Пола Ричарда Галлахера.

В начале встречи стороны подчеркнули, что визит главы государства-города Ватикан и Римско-католической церкви Папы Франциска в Монголию в сентябре этого года является историческим событием, которое откроет новую главу в отношениях и сотрудничестве.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с миром во всем мире, безопасностью, окружающей средой, туризмом и культурой. Также обменялись мнениями о совместном изучении монгольских исторических документов и культурного наследия, хранящихся в Государственных архивах и библиотеках Ватикана.

Государственный секретарь по иностранным делам Святого Престола Пол Ричард Галлахер совершает свой первый визит на высоком уровне в Монголию с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1992 году.

источник: Middle Asian News

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