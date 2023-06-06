Эмир Катара ознакомился с историческими памятниками Самарканда

CentralAsia (UZ) - Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани в сопровождении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева ознакомился с архитектурными памятниками древнего города Самарканда.

Как сообщила пресс-служба президента РУз, главы государств посетили обсерваторию и музей Мирзо Улугбека. Великий ученый-астроном и правитель Мухаммад Тарагай Мирзо Улугбек внес огромный вклад в развитие науки и культуры. Он построил уникальную для Средневековья обсерваторию, в которой с высокой точностью изучал небесные тела. Его «Новые астрономические таблицы Курагони» долгие годы служили главным пособием по астрономической науке.

В ходе ознакомления отмечалось, что в эпоху Темуридов произошел расцвет науки, культуры и архитектуры, этот период вошел в историю нашей страны как второй Ренессанс. Было подчеркнуто, что сегодня в Узбекистане организовано множество центров по изучению исламской цивилизации и наследия предков.

Далее лидеры побывали в музее «Афросиаб», уникальные экспонаты и настенные рисунки которого раскрывают трёхтысячелетнюю историю великого Самарканда. На одной из росписей изображена церемония приема послов правителем Афросиаба, что свидетельствует о большом внимании наших предков к дипломатии и уходящих вглубь прошлого связях с народами Востока.

Всемирно известный ансамбль Регистан является еще одной визитной карточкой нашей страны, отражающей созидательный потенциал наших предков. Величественные медресе Мирзо Улугбека, Шердор и Тиллакори своими масштабами и неповторимой архитектурой способны впечатлить каждого.

В ходе посещения высокому гостю было рассказано об истории строительства и особенностях орнаментов данного сооружения, проведенных на площади реставрационных работах. Эмир Катара с искренним восторгом ознакомился с медресе.

Затем главы государств посетили комплекс «Вечный город» в Международном туристическом центре города Самарканда.

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