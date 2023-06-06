В двух областях Узбекистана воздух прогреется до +42 градусов

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 8-10 июня.

По Узбекистану временами переменная облачность, в основном без осадков.

В Бухарской и Навоийской областях температура воздуха ночью 20-25°, днем 8 июня 37-42°, 9-10 июня 35-40°.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, 8-10 июня местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 37-42°.

В Андижанской, Наманганской, Фeрганской областях временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 34-39°.