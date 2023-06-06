В Гаити из-за последствий сильных дождей погибли 42 человека
- Азия и мир, происшествия
- 14:22, 06 июня 2023
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CentralAsia (CA) - В Гаити из-за последствий сильных дождей погибли 42 человека. Об этом передает CNN.
В минувшие выходные эвакуированы 13 тыс. человек. Более 1,2 тыс. домов оказались частично затоплены. Жертвами последствий сильных ливней стали 42 человека и 85 человек получили ранения. Еще 10 граждан внесены в список пропавших без вести.
Власти карибской страны, занимающей западную часть одноименного острова и граничащей с Доминиканской Республикой, заняты обеспечением продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости тех, кто пострадал от стихии.
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