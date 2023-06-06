Разрушение Каховской ГЭС. МИД Украины предложил созвать срочное заседание Совбеза ООН

CentralAsia (CA) - Министерство иностранных дел Украины созывает срочное заседание Совета безопасности ООН по ситуации с разрушением дамбы Каховской гидроэлектростанции, которая расположена вблизи Новой Каховки в Херсонской области. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

Под угрозой затопления оказались десятки населенных пунктов по обе стороны Днепра.

По итогам заседания СНБО утром 6 июня был согласован предложенный министром иностранных дел Дмитрием Кулебой перечень действий МИД Украины в контексте реагирования, который, в частности, включает созыв Украиной срочного заседания Совета Безопасности ООН и вынесение данного вопроса на заседание Совета управляющих МАГАТЭ, а также задействование механизма гражданской защиты Европейского Союза.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание Совета безопасности по ситуации с Каховской ГЭС.

Ранее украинские военные обвинили российские войска в подрыве дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области.

В свою очередь, глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев опроверг информацию о подрыве Каховской ГЭС, назвав это бредом.

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