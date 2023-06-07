154 монгольских миротворца, в том числе 4 женщины-солдаты, награждены медалями ООН

CentralAsia (MNG) - UNMISS пишет «Не менее 154 лучших монгольских миротворцев, четверо из них женщины, были награждены медалями ООН за выдающуюся службу во имя мира в Южном Судане в составе МООНЮС в Боре. Мы гордимся вами!»

Более 800 военнослужащие Вооруженных сил Монголии в рамках миротворческой операции ООН МООНЮС в Южном Судане, помимо службы в секторе «Юнити», несут службу в составе мотострелковой роты в городе Бор Восточного сектора.

Министерство обороны сообщило, что монгольский контингент недавно был передислоцирован к месту несения службы в Бор и они успешно выполняют свои обязанности по обеспечению мирной жизни населения Южного Судана.

По данным Министерства обороны, Вооруженные силы Монголии участвуют в миротворческих и международных военных операциях ООН с 2002 года, и в настоящее время насчитывают более 21 тысяч военнослужащих, в том числе более 1000 женщин-военнослужащих.

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