Президент Монголии направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня независимости

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая - Дня независимости.

«Ваше превосходительство,

Хочу передать самые искренние поздравления Вашему Превосходительству и дружественному азербайджанскому народу по случаю Национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Независимости.

Я очень рад, что благодаря нашим совместным усилиям укрепляется взаимовыгодное двустороннее сотрудничество по многим направлениям. Кроме того, я уверен, что двустороннее сотрудничество будет обогащено экономическим содержанием за счет расширения в сферах сельского хозяйства, транспорта и туризма.

Пользуясь случаем, хочу пригласить Вас посетить Монголию в удобное для Вас время.

Ваше Превосходительство, господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, а дружественному азербайджанскому народу - процветания», - говорится в письме.

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