Президент Монголии направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня независимости

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая - Дня независимости.
«Ваше превосходительство,
Хочу передать самые искренние поздравления Вашему Превосходительству и дружественному азербайджанскому народу по случаю Национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Независимости.
Я очень рад, что благодаря нашим совместным усилиям укрепляется взаимовыгодное двустороннее сотрудничество по многим направлениям. Кроме того, я уверен, что двустороннее сотрудничество будет обогащено экономическим содержанием за счет расширения в сферах сельского хозяйства, транспорта и туризма.
Пользуясь случаем, хочу пригласить Вас посетить Монголию в удобное для Вас время.
Ваше Превосходительство, господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, а дружественному азербайджанскому народу - процветания», - говорится в письме.