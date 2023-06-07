Форум инновационного партнерства-2023 прошел в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - 5 июня Форум инновационного партнерства-2023 прошел в Национальной торгово-промышленной палате Монголии. На выставке инновационной продукции, созданной монгольскими учеными, исследователями и инженерами, была представлена экспортная продукция, в том числе уже знакомое удобрение из овечьей шерсти компании «Monpellets», бульон из говядины «Янзтай» компании «STS Foods». местным потребителям, и электроприборы марки «Эхлэл».

Компания «Monpellets» расширяет свой внешний рынок, экспортируя удобрение из овечьей шерсти не только в Германию, но и в Соединенные Штаты, а костный бульон «Янзтай» экспортируется впервые.

Менеджер «СТС Фудс» Г. Бат-Очир сказал: «Наша компания была создана в 2017 году. Мы изменили свой статус на стартап в 2021 году и сегодня мы производим 6 видов фасованной продукции». С внедрением международных стандартов ISO 9001 и NASAP в сентябре компания осуществит свой первый экспорт в Южную Корею, а следующим экспортным направлением станет Республика Бурятия Российской Федерации».

«Согласно Закону об инновациях статус start-up компании является гарантией преимуществ для продвижения деятельности компании, включая налоговые льготы и различные льготы», - сказал Г.Бат-Очир.

Через Международный центр качества и производительности (IQPC) Вьетнам и Филиппины выразили заинтересованность в приобретении продукции компании, и сотрудничество уже началось.

Компания «Гарааны Био Увидас» при Институте биологии Монгольской академии наук представила свое технологическое решение по подготовке экологически чистого грунта и его переработке накопившегося ила очистных сооружений города Эрдэнэт, а компания «Сэвшээ Эко» представила оборудование для циркуляции воздуха, разработанное отечественными инженерами и производителями и выпускающее его в стране.

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