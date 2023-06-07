Открытие триумфов инноваций: выдающиеся проекты на «Эрдэм Хакатон-2023» в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - 6 июня завершился ежегодный конкурс «Эрдэм Хакатон», престижное мероприятие, организованное Монгольской академией наук (MAН) при поддержке Министерства образования и науки. Конкурс, проводимый в рамках Недели инноваций, направлен на отбор и финансовую поддержку научно обоснованных инновационных проектов, демонстрирующих возможности внедрения в производство в будущем и стимулирования социально-экономического развития в рамках установленных инновационных приоритетов на период 2020-2025 гг.

Отличительной чертой «Эрдэм Хакатон» является то, что он сосредоточен на бизнес-проектах с правами интеллектуальной собственности, конкурирующих в пяти приоритетных областях инноваций: информационные технологии, технологии новых материалов, биотехнологии/технологии производства, технологии возобновляемых источников энергии, культурные инновации с национальными особенностями. и Креативное производство. Конкурс направлен на поощрение и признание инновационных усилий, которые способствуют развитию этих конкретных секторов.

Из 29 проектов, представленных на этом хакатоне, пять проектов были тщательно отобраны для признания. Престижное первое место было присуждено проекту «Mongolian Artimes», который изобретательно изобрел инновационные маски для лица с использованием местных материалов. В знак признания их выдающихся достижений проекту был присужден грант имени министра образования и науки в размере 20 миллионов тугриков.

Заняв заслуженное второе место, дальновидный проект «Эко-легкий бетон», впервые применивший бесцементный бетон, был удостоен гранта президента MAS в размере 10 миллионов тугриков.

Гениальный проект «Meta-cock», демонстрирующий игру для собеседования при приеме на работу с использованием искусственного интеллекта, занял третье место и получил грант в размере 5 миллионов тугриков, предоставленный другими партнерскими организациями.

Организаторы были рады отметить, что хакатон, который первоначально начался исключительно среди исследователей MAН в 2017 году, теперь расширил свой охват, привлекая участников из города Эрдэнэт и аймака Дархан-Уул, тем самым создавая более широкую платформу для инноваций и сотрудничества.

Кроме того, в качестве уважаемого аспекта конкурса «Эрдэм Хакатон» мероприятие также включало выставку инновационных продуктов, триумфально зарекомендовавших себя в предыдущие годы, что свидетельствует о непреходящем наследии и творческих достижениях, порожденных этой замечательной инициативой.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения