Монголия намерена увеличить прямые иностранные инвестиции до $4 млрд в следующем году

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии стремится создать механизм для привлечения и защиты инвестиций и увеличить прямые иностранные инвестиции до 4 миллиардов долларов США в 2024 году.

В 2016 году Монголия подписала Соглашение об экономическом партнерстве с Японией в рамках политического приоритета Плана развития Монголии до 2024 года «Увеличение инвестиций». В следующем году будут продлены Соглашение об экономическом партнерстве с Республикой Корея, Соглашение о свободной торговле с Китайской Народной Республикой, а также Соглашение о поощрении инвестиций и взаимной защите с тремя странами. Кроме того, планируется начать комплексную аэрогеофизическую разведку с применением современных передовых технологий, увеличить площадь покрытия до 20 процентов, увеличить инвестиции в горнодобывающий сектор.

К 2022 году прямые иностранные инвестиции достигли 2,5 млрд долларов США. В прошлом году 20,7 процента энергии было импортировано. Поэтому в Минэкономики сообщили, что важно сделать энергетический сектор экономически эффективным, полностью удовлетворить внутренние потребности, создать базовые условия для экспорта, ввести в хозяйственный оборот свободные зоны и привлечь инвестиции.

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