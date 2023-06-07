Премьер Монголии провёл онлайн встречу с Илоном Маском. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай провёл онлайн встречу с исполнительным директором компании Tesla и SpaceX Илоном Маском.
«Сегодня состоялась продуктивная и содержательная дискуссия с Илоном Маском, посвященная изучению возможностей взаимного сотрудничества. Мы обсудили потенциальные партнерские отношения, в том числе обеспечение стажировок для талантливых монгольских инженеров в Tesla.
Мы обсудили возможность приветствовать Tesla в Монголии и потенциальное использование меди и редкоземельных элементов в производстве электромобилей и аккумуляторов для добычи полезных ископаемых в промышленных масштабах.
Мы взяли на себя обязательство дальнейшего обсуждения сотрудничества по развитию зеленых технологий, образования, инвестиций в нашу страну и использования электромобилей. Наша «Новая политика восстановления» ставит Монголию на путь процветания, поскольку мы тесно сотрудничаем с частным сектором», написал Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в Твиттере.
В свою очередь Илон Маск выразил благодарность, что впервые встречается в онлайн режиме с премьер-министром Монголии. Он заявил, что очень интересуется богатой историей Монголии и в удобное для обоих время посетит её.
В конце встречи премьер-министр Монголии пригласил Илона Маска принять участие в Монгольском экономическом форуме, который состоится в июле 2023 года.
источник: Middle Asian News