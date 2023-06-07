Поддержан проект редакции Закона о гражданской авиации Монголии

CentralAsia (MNG) - 6 июня на заседании Постоянной комиссии по экономическим вопросам Великого Государственного Хурала состоялось обсуждение вопроса о целесообразности рассмотрения представленной правительством редакции Закона о гражданской авиации и представленных вместе с ним законопроектов.

В связи с презентацией инициатора проекта депутаты задали вопросы и после получения ответов от рабочей группы 60 процентов из них проголосовали за обсуждение законопроектов в рамках концепции.

Утверждение проекта повысит безопасность, эффективность и доступность операций гражданской авиации в нашей стране, улучшит безопасность полетов, увеличит инвестиции и конкуренцию, а также создаст правовую базу для оптимизации и улучшения структуры и организации отрасли и системы контроля и регулирования авиационной безопасности.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения