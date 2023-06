Батцэцэг поздравила Южную Корею с избранием в Совет Безопасности ООН

CentralAsia (MNG) - Пять стран, включая Алжир, Гвинею, Сьерра-Леоне, Словению и Южную Корею, были избраны членами Совета Безопасности ООН. Они будут служить членами международной организации мира и безопасности в течение двух лет, начиная с 1 января 2024 года. Беларусь, союзник России, была выдвинута в Совет Безопасности, но была исключена большинством голосов.

Глава МИД Монголии Батцэцэг Батмөнх поздравила эти пять стран с избранием в Совет Безопасности ООН. Об этом министр сообщила на своей странице в Twitter.

«Поздравляю: Алжир, Гайану, Республику Корея, Сьерра-Леоне и Словении для избрания непостоянными членами Совета Безопасности ООН на срок 2024-2025 гг.», — написала она.

Congratulations to:



Algeria 🇩🇿,

Guyana 🇬🇾,

Republic of Korea 🇰🇷,

Sierra Leone 🇸🇱

Slovenia 🇸🇮



for being elected as non-permanent members of the #UN #SecurityCouncil for the term 2024-2025 pic.twitter.com/DxbTqxKOA9