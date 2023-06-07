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Зеленский прокомментировал подрыв на Каховской ГЭС
Предыстория: Украинские военные обвинили российские войска в подрыве дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области

CentralAsia (CA) -  Подрыв плотины на Каховской ГЭС не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего.

«Отчеты военного командования. Подробно разобрали ситуацию на фронте и готовность наших сил к дальнейшим действиям. Готовность – максимальная. Доклад разведки о ситуации на Каховский ГЭС. Главный вывод: подрыв был умышленным, но враг действовал хаотично, допустив затопление собственной техники. В то же время подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории», – написал он в своем телеграм-канале.

Часть Каховской ГЭС обрушилась рано утром 6 июня. Вода затопила Новую Каховку, Алешки, частично Херсон. Власти эвакуируют местных жителей. В Днепр попало 150 тонн машинного масла. Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве ГЭС. По одной из версий, плотина также могла разрушиться из-за полученных ранее повреждений.

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