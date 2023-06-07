Генпрокуратура Казахстана: 39 полицейских привлечены к уголовной ответственности за пытки

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CentralAsia (KZ) - Генеральная прокуратура Казахстана привлекла к уголовной ответственности 39 сотрудников силовых структур за пытки в отношении 88 граждан. Об этом сообщил заместитель генпрокурора республики Булат Дембаев на совместном заседании с представителями Министерства внутренних дел, передает пресс-служба надзорного ведомства.

Чиновник пояснил, что одной из мер по предупреждению фактов недозволенных методов следствия является внедрение сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и кабинетах полиции. Однако проведенная Генпрокуратурой проверка выявила недостатки в оснащении техническим оборудованием.

В частности, системой видеофиксации до сих пор не охвачены 5812 участков и помещений, 900 камер находились в нерабочем состоянии.

«По представлению прокуратуры установлено 3783 дополнительных видеокамеры для исключения «слепых зон». Полное оснащение зданий планируется завершить до конца текущего года», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Дембаев добавил, что к дисциплинарной ответственности привлечено 19 руководителей территориальных департаментов полиции, Комитета уголовно-исполнительной системы и центрального аппарата МВД.

Кроме того, Министерству рекомендовано провести психологическое тестирование для раннего выявления сотрудников, склонных к применению пыток.

1 июня текущего года Генпрокуратура сообщала о выявлении доказательств применения пыток в колонии, расположенной в Восточно-Казахстанской области. По данным ведомства, полицейский уже был осужден за систематические пытки и получил 3,5 года лишения свободы. Однако апелляционный суд его оправдал. В этой связи прокуратура начала новую проверку, в ходе которой обнаружились неопровержимые факты.

Установлено, что этот сотрудник МВД давал указания находившимся в зависимом положении осужденным применять пытки к фиктивно провинившимся.

Арестантов наказывали за нарушения, которые не относились к нарушениям режима отбывания наказания — например, за то, что осужденный был недостаточно хорошо побрит, либо он забыл имя и отчество сотрудников колонии. При этом весь процесс пыток записывался на видеокамеру.

Как добавили в Генпрокуратуре, сейчас бывший сотрудник полиции вновь осужден — как организатор пыток.

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