Лавров передал президенту Таджикистана привет от Путина

Сергей Лавров, Эмомали Рахмон

CentralAsia (TJ) - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал президенту Таджикистана Эмомали Рахмону привет от российского лидера Владимира Путина.

«Хочу передать наилучшие пожелания и теплый привет от президента Путина. Он с признательностью вспоминает общение с Вами во время проведения парада в Москве 9 мая этого года. Ценим Ваше взаимопонимание и дружбу с президентом России Путиным», - сказал он во вторник на встрече с лидером Таджикистана.

Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, стороны рассмотрели нынешнее состояние и перспективы сотрудничества Таджикистана и России в рамках стратегического партнёрства двух государств.

«В фокусе внимания находился комплекс актуальных вопросов в политической, торговой, экономической и гуманитарной областях. В этом контексте была подчеркнута важность последовательного укрепления взаимодействия по указанным направлениям», - говорится в сообщении пресс-службы.

Глава Таджикистана, отметив процесс развития отношений, особо подчеркнул значение укрепления и расширения двухсторонних связей в различных сферах экономики, образования, миграции, а также межрегионального сотрудничества.

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