экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Лавров передал президенту Таджикистана привет от Путина
Сергей Лавров, Эмомали Рахмон
Сергей Лавров, Эмомали Рахмон

CentralAsia (TJ) -  Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал президенту Таджикистана Эмомали Рахмону привет от российского лидера Владимира Путина.

«Хочу передать наилучшие пожелания и теплый привет от президента Путина. Он с признательностью вспоминает общение с Вами во время проведения парада в Москве 9 мая этого года. Ценим Ваше взаимопонимание и дружбу с президентом России Путиным», - сказал он во вторник на встрече с лидером Таджикистана.

Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, стороны рассмотрели нынешнее состояние и перспективы сотрудничества Таджикистана и России в рамках стратегического партнёрства двух государств.

«В фокусе внимания находился комплекс актуальных вопросов в политической, торговой, экономической и гуманитарной областях. В этом контексте была подчеркнута важность последовательного укрепления взаимодействия по указанным направлениям», - говорится в сообщении пресс-службы.

Глава Таджикистана, отметив процесс развития отношений, особо подчеркнул значение укрепления и расширения двухсторонних связей в различных сферах экономики, образования, миграции, а также межрегионального сотрудничества.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com