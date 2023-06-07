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Президент Узбекистана посетит Италию с официальным визитом
Шавкат Мирзиеёв
Шавкат Мирзиеёв

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Италии Серджо Маттареллы 7−9 июня посетит эту страну с официальным визитом.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, встречи на высшем уровне пройдут в Риме. Шавкат Мирзиёев проведёт переговоры с Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.

Намечено обсуждение вопросов развития «узбекско-итальянских многоплановых отношений и практического взаимодействия в приоритетных направлениях». Кроме того, состоится обмен мнениями по международной повестке.

Президент Узбекистана также встретится с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) Цюй Дунъюем, штаб-квартира которой расположена в столице Италии. Предусматривается, что будут обсуждены важные аспекты сотрудничества в области обеспечения продовольственной безопасности.

Деловая программа визита пройдёт в Милане — президент Узбекистана примет губернатора провинции Ломбардия и проведёт «круглый стол» с руководителями ведущих компаний и организаций Италии.

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