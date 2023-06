ISW: Россия может использовать наводнение после разрушения Каховской ГЭС, чтобы расширить Днепр и осложнить попытки контрнаступления ВСУ

CentralAsia (CA) - Наводнение после разрушения Каховской ГЭС смыло позиции украинцев и россиян на берегах Днепра. Об этом пишет Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в сводке в ночь на 7 июня.

«Наводнение смыло украинские позиции у берегов Днепра и вынудило украинские формирования эвакуироваться, находясь под огнем российской артиллерии», - сообщают эксперты со ссылкой на имеющиеся кадры и утверждения блогеров.

Но то же самое произошло и у россиян, которые были «застигнуты врасплох» стихией.

«Украинские официальные лица признали, что российские формирования на восточном берегу могли быть застигнуты врасплох и им угрожало затопление из-за рельефа местности», - говорится в отчете ISW.

То есть, по данным организации, российские силы не были готовы к выходу Днепра из берегов. При этом ISW считает более вероятным не случайное разрушение плотины, а преднамеренные действия РФ.

«Конечно, существует также вероятность того, что ранее существовавшие структурные повреждения плотины в конечном итоге привели к ее разрушению и затоплению, как дополнительно предполагают некоторые источники. В настоящее время ISW не может дать окончательной оценки ответственности за инцидент 6 июня. Но считает, что баланс доказательств, рассуждений и риторики предполагает, что русские преднамеренно повредили плотину», - пишут эксперты.

«Россия может использовать наводнение, чтобы расширить реку Днепр и осложнить украинские попытки контрнаступления через и без того сложный водный объект"» - приводит свой главный аргумент ISW.

Выводы института:

В ночь с 5 на 6 июня российские войска нанесли очередной крупномасштабный ракетный удар по территории Украины.

Российские источники утверждали, что по состоянию на 6 июня из приграничного населенного пункта в Белгородской области ушли проукраинские общероссийские добровольческие корпуса (РДК) и Русский легион «Свобода» (ЛСР).

Украинские официальные лица заверили, что повреждение дамбы и последующее затопление не помешают украинской подготовке к контрнаступлению.

Российские войска провели ограниченные наземные атаки на линии Святово-Кременная.

Российские источники утверждали, что украинские войска продолжали наземные атаки к северу и юго-западу от Бахмута, а российские войска продолжали ограниченные наступательные операции вдоль линии Авдеевка-Донецк.

Украинские силы продолжили наземные атаки на юго-западе Донецкой и восточной Запорожской областей.