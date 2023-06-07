Узбекистанец утонул в чане с пивом в Подмосковье

CentralAsia (UZ) - 47-летний трудовой мигрант из Узбекистана утонул в чане с пивом. Предполагается, что он решил выпить пива, но когда открыл люк – у него закружилась голова и он упал внутрь.

По данным СМИ, 47-летнего гражданина Узбекистана пригласили в качестве садовника в частную подмосковную пивоварню. Начальник оставил его работать и уехал, а когда вернулся – не смог его найти.

Позже к нему пришёл сотрудник и сообщил, что люк на одном из чанов открыт. У этой же ёмкости был отвёрнут кран, а по полу разлились дрожжи.

Они заглянули в чан объёмом 2 тысячи литров и на дне увидели пропавшего работника.

Приехавшие медики констатировали смерть от отравления углекислым газом. Предполагается, что он решил выпить пива, но когда открыл люк – у него закружилась голова и он упал внутрь.