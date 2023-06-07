Сильная жара сохранится на востоке и юго-востоке Казахстана

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 8-10 июня ожидается спад жары, пройдут кратковременные дожди, сообщает «Казгидромет».

«На большей части Казахстана под влиянием циклона и атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами, 9 июня на севере, в центре страны сильные дожди, град и пыльная буря», - сообщают синоптики.

Очень сильная жара до +41 °С сохранится 8 июня на востоке, 8-9 июня на юго-востоке страны, 8-9 июня ожидается постепенный спад жары на северо-западе, севере, в центре и на востоке до +20+28°С.

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