Бывший глава полиции Алматинской области, бежавший через Кыргызстан в Турцию, обжаловал приговор

Серик Кудебаев

CentralAsia (KZ) - Осужденный на 10 лет бывший начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев подал апелляционную жалобу, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в суде Жетысуской области, Кудебаев не согласился с вынесенным приговором и решил его обжаловать. Рассмотрение апелляционной жалобы состоится 29 июня.

«Рассмотрение уголовного дела в отношении Серика Кудебаева назначено на 29 июня в 15:00 в здании суда области Жетысу», - сказал пресс-секретарь областного суда Нурсултан Орынбасаров.

Генерал-майора полиции, 58-летнего Серика Кудебаева, обвиняли в превышении полномочий. По версии следствия, во время январских беспорядков 2022 года он, будучи комендантом Алматинской области, покинул здание департамента полиции. Участники беспорядков похитили оттуда оружие.

Серик Кудебаев возглавлял полицию Алматинской области с января 2020-го по январь 2022 года. До этого он более шести лет занимал аналогичную должность в Алматы.

В ходе судебного процесса экс-начальник ДП Алматинской области совершил побег. 3 апреля он не явился в суд. Позже стало известно, что генерал-майор полиции пересёк государственную границу Казахстана с Кыргызстаном и в тот же день вылетел из Бишкека в Стамбул. Его объявили в международный розыск.

В КНБ РК подчеркнули, что Серик Кудебаев не проходил через действующие пункты пропуска. Ведомство рассматривало версию о том, что он ушёл в Кыргызстан через горы. 27 апреля Генпрокуратура РК сообщила, что Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан.

В конце апреля 2023 года приговором Талдыкорганского городского суда Серик Кудебаев признан виновным в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия (часть 4 статьи 362 Уголовного кодекса), и пытках (часть 2 статьи 146) в период январских событий и осужден к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности, с лишением специального звания генерал-майор полиции.

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