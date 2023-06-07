Иран создаст газовый хаб при участии России, Туркменистана и Катара

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CentralAsia (CA) - Иран при участии России, Туркменистан и Катара стремится создать газовый хаб в промышленном районе Асалуйе в южной иранской провинции Бушер, расположенной на берегу Персидского залива, заявил агентству ISNA министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

«Исламская республика… обладая 33 триллионами кубических метров извлекаемых запасов газа, занимает второе место в мире по запасам этого ресурса… Мы стремимся при содействии России, Туркмении и Катара превратить Персидский залив и Асалуйе в газовый хаб», – приводит слова министра ISNA.

Министр не озвучил подробности проекта, отметив лишь, что сейчас выполняются необходимые подготовка и планирование.