Папу римского прооперируют из-за брюшной грыжи

CentralAsia (CA) - Папу римского Франциска госпитализировали в римскую университетскую клинику Агостино Джемелли, где ему 7 июня проведут операцию на брюшной полости. Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на его пресс-службу.

«[Папе римскому] предстоит лапаротомия и операция на брюшной стенке под общим наркозом», — говорится в сообщении.

Врачи решили провести операцию несколько дней назад из-за послеоперационной грыжи, которая вызывает у понтифика «рецидивирующие, болезненные и усиливающиеся» симптомы. После операции папу римского оставят в больнице на несколько дней, «чтобы обеспечить нормальное послеоперационное течение и полное функциональное восстановление».

В 2021 году папа римский Франциск перенес операцию на кишечнике. У него также диагностирован артроз, из-за чего понтифик передвигается на инвалидной коляске. В марте он провел несколько дней в больнице из-за респираторной инфекции.

Папе римскому Франциску 86 лет. На пост главы католической церкви он был избран в марте 2013 года. Его настоящее имя — Хорхе Марио Бергольо. В декабре 2022 года папа римский рассказал, что заранее подписал отречение на случай болезни, если она не будет позволять ему исполнять обязанности.