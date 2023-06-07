Туркменские пограничники перенесли государственную границу на 45 км из-за запрета на купание в море, - Turkmen.news.

CentralAsia (TM) - В городе Гарабогаз (бывший поселок Бекдаш) в Балканском велаяте (области) Туркменистана пограничники перенесли государственную границу на 45 километров, чтобы не допустить местных жителей к морю. Об этом сообщает Turkmen.news.

По словам источников издания, пограничники выкопали траншеи глубиной три метра и установили колючую проволоку между Каспийским морем и дорогой, которая идет вдоль берега. Местные жители указывают, что от них до границы с Казахстаном не менее 45 километров. По их мнению, пограничники действуют без ведома руководства страны. Тем, кто хочет искупаться, ничего не объясняют, никакие документы не предоставляют.

В основном подобные меры принимаются для того, чтобы рыбаки не могли на машинах подъезжать к берегу и встречать свои лодки. Однако на море не пускают и обычных отдыхающих, что раздражает граждан, особенно в жару, уже пришедшую в Туркменистан.

«Мы живем в приморском городе, семьи здесь в основном небогатые, у нас нет никаких развлечений, Но хотя бы море всегда было нам доступно. А теперь мы не знаем, как объяснить детям, почему море рядом, но купаться в нем нельзя», — возмущаются местные жители.

По всей видимости, пограничники продолжают поддерживать запрет властей на купание в море, введенный в период пандемии COVID-19, так как официально о снятии запрета не сообщалось. Между тем, Turkmenportal 7 июня сообщает, что на отдых в курортный город Аваза прибыли 876 школьников со всего Туркменистана, будет ли для них действовать запрет на купание, не уточняется.