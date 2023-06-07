Дефицит воды в Астане: Токаев поручил в кратчайшие сроки решить проблему

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Астаны Жениса Касымбека, который доложил о ситуации с водоснабжением Астаны. Президент поручил в кратчайшие сроки решить проблему, сообщает Акорда.

«Акиму поручено в самые короткие сроки принять меры системного и оперативного характера, чтобы полностью исключить возникновение кризисных ситуаций не только с обеспечением водой, но и с другими системами жизнедеятельности города», - сообщила пресс-служба главы государства.

Он также поручил своей администрации держать ситуацию на контроле.

Накануне в Астане жители нескольких жилых комплексов перекрыли улицу из-за отсутствия воды, которой нет уже неделю. Воду дают только ночью.

Ранее в «Астана су арнасы» сообщали, что высокий прирост населения Астаны привел к дефициту мощностей по производству питьевой воды. Поэтому жителям города как минимум до лета ограничат подачу воды, пока не будет введена в эксплуатацию новая насосно-фильтровальная станция. Аким Астаны Женис Касымбек сообщал, что до конца этого года будет начато строительство четвертой насосно-фильтровальной станции, а в мае – июне завершится первый этап строительства третьей.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения