На Бахмутском направлении ВСУ перешли из обороны в наступление, — Минобороны Украины

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CentralAsia (CA) - На Бахмутском направлении ВС Украины перешли из обороны в наступление. За минувшие сутки они продвинулись на разных участках под Бахмутом на 200-1100 метров. Об этом сообщила заместитель министра обороны республики Анна Маляр, передает «Страна.ua».

По ее словам, Россия на этом направлении перешла к обороне и перебрасывает резервы из глубины.

«Вагнеровцы остаются кое-где в тыловых подразделениях. По состоянию на сегодняшний день боевые действия ведет регулярная армия РФ, задействует десантно-штурмовые отряды», - пишет Маляр.

Маляр отметила, что так долго держать оборону Бахмутского направления и сейчас на нем наступать удается, в том числе, благодаря заранее подготовленным укреплениям.

20 мая глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о взятии Бахмута. Минобороны России в ночь на 21 мая заявило, что «освобождение» города, завершено. В Украине отрицают потерю Бахмута.