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В Таджикистане ожидается 43-градусная жара
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  По данным Агентства по гидрометеорологии Таджикистана в связи с притоком жаркой и сухой погоды из юго-западных регионов ожидается повышение температурного фона.

Термометр покажет +35 +40 градусов тепла в долинах, до +43 градусов в южных районах страны, а в горных районах столбик термометра поднимется до +36 градусов.

В связи с усилением ветра юго-западного направления до 15-20 м/с, с 9 по 12 июня в большинстве районов Хатлонской области и республиканского подчинения прогнозируется пыльная буря. Также 10-12 июня есть вероятность пыльной бури в долинах Согдийской области.

Из-за повышения температуры ожидается таяние снега в горах, что приведет к повышению уровня воды в реках, возможны локальные сели в некоторых предгорных и горных районах РРП, Хатлонской и Согдийской областях.

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