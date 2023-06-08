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ГУГА Монголии и Корейский аэрокосмический университет подписали меморандум о сотрудничестве

CentralAsia (MNG) -  В рамках своего официального визита в Республику Корея начальник Главного управления гражданской авиации /ГУГА/ Мөнхтуяа Чимэддорж посетила по приглашению Корейского аэрокосмического университета /Korean Aerospace University/ данное учебное заведение, ознакомилась с учебным процессом и встретилась с официальными лицами.

В рамках встречи стороны подписали меморандум о сотрудничестве в рамках подготовки преемственности человеческих ресурсов отрасли гражданской авиации Монголии, повышения квалификации и локализации технологий и инноваций быстро развивающейся отрасли гражданской авиации в стране.

Глава ГУГА Мөнхтуяа Чимэддорж отметила, что Монголия тратит большие деньги на подготовку всего нескольких специалистов в области авиации в России, США, Канаде, Новой Зеландии и на Украине, но теперь появилась возможность готовить в Корее по низкой цене гораздо большее число специалистов в области авиации.

источник: Middle Asian News

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