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Монгольская авиакомпания Hunnu Air остановила полёты между Хабаровском и Улан-Батором

CentralAsia (MNG) -  В связи с низкой загрузкой чартерная программа Улан-Батор - Хабаровск прекращается. Все рейсы отменены. Можно поменять авиабилеты на рейсы Хабаровск - Улан-Удэ (авиакомпания Аврора), Улан-Удэ - Улан-Батор (авиакомпания Hunnu Air) или получить возврат 100% стоимости билетов. Для этого необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов, - говорится в сообщении руководства Hunnu Air, которое принесло пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Напомним, в начале этого года авиакомпания Hunnu Air объявила о начале чартерных полётов между Хабаровском и монгольской столицей с середины февраля до конца марта. Затем чартерную программу продлили до конца сезона отпусков. Рейсы в Улан-Батор оказались востребованными у хабаровчан и жителей соседних регионов, кто летел в третьи страны через этот город.

Однако уже в июне авиаперевозчик объявил об отмене рейсов в Улан-Батор из Хабаровска. Причиной называлось отсутствие запасного воздушного судна. При этом продажи билетов на июль и август продолжались до сегодняшнего заявления о полном прекращении программы.

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