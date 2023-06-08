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Уурцолмон стал чемпионом Азии в Казахстане

CentralAsia (MNG) -  В Астане начался Чемпионат Азии и Океании по спортивному и боевому самбо.

В спортивном комплексе «Beeline Arena» города Астана стартовал Чемпионат Азии и Океании по спортивному и боевому самбо среди взрослых, молодежи, юношей и спортсменов с ограниченными возможностями.

Двукратный чемпион мира по самбо, чемпион мира и Азии, тренер национальной сборной по самбо, Уурцолмон Ганхуяг завоевал золотую медаль в категории «Мастерс».

Уурцолмон стал чемпионом континента в возрастной категории «Мастерс-5» или 55-59 лет в весе 79 кг.

Отметим, что в соревнованиях принимают участие более 600 спортсменов из 30 стран мира. Соревнования продлятся до 11 июня.

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