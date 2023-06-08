ЦБ Монголии закупил 5,6 тонн драгоценных металлов

CentralAsia (MNG) - Банк Монголии закупил в мае текущего года 2 417,8 кг драгметаллов, что в сумме составляет 5,6 т драгметаллов, закупленных с начала года.

Согласно прибавке с начала года, отделением центрального банка в аймаке Дархан-Уул закуплено 425,5 кг и отделением в аймаке Баянхонгор закуплено 422,6 кг драгоценных металлов.

Покупная цена банка на драгоценные металлы определяется ценой на мировом рынке. Средняя цена покупки золота в прошлом месяце составила 221 229,60 тугриков.

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