За первое полугодие 2023 года в Монголию прибыло более 216 тысяч туристов

CentralAsia (MNG) - По состоянию на 5 июня Монголия приняла 216 668 иностранных туристов. Большинство туристов приехали из Китая и России, двух соседей Монголии.

Правительство Монголии принимает меры по возрождению пострадавшего от пандемии туристического сектора. В январе оно освободило граждан 34 стран от визовых требований на срок до 30 дней до конца 2025 года в туристических целях, в результате чего общее количество безвизовых стран достигло 61.

Страна также классифицировала 2023, 2024 и 2025 годы как «Годы посещения Монголии», и ожидается, что в 2023 году будет организовано более 90 мероприятий для развития туризма.

Монголия рассматривает туризм как наиболее жизнеспособный способ диверсификации своей экономики. Он поставил перед собой цель принять не менее 1 миллиона иностранных туристов и заработать 1 миллиард долларов США на туризме в ближайшие годы.

В 2022 году страна приняла 290 400 иностранных туристов, заработав 350 миллионов долларов в туристическом секторе.

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