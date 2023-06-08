В Афганистане отравили около 80 студентов, в основном девочек

CentralAsia (CA) - Власти «Талибана» расследуют отравление почти 80 учениц начальной школы в отдельных случаях на севере Афганистана, сообщает CNN.

Около 80 учеников начальной школы, в основном девочки в минувшие выходные доставлены в больницу в афганском районе Сангчарак с подозрением на отравление, сообщил CNN глава департамента образования северной провинции Сар-и-Пуль Мохаммад Рахмани.

По словам Рахмани, в разведывательном отделе провинциального управления полиции заявили, что они все еще расследуют этот вопрос. По словам Рахмани, он говорил напрямую с полицией. Он добавил, что до сих пор официальные лица не нашли преступника, мотивы преступления итип яда, который, возможно, был использован против школьников.

По словам Рахмани, расследование было начато сообщениями 17 учениц в одной школе в субботу, 3 июня, а днем позже еще 60, в основном девочек, в другой школе в соседней деревне.

«Придя утром в школу, ученики внезапно почувствовали головокружение, головную боль и тошноту», — сказал Рахмани. По словам Рахмани, школьники были госпитализированы в местную больницу, но 14 человек, чье состояние было более критическим, были доставлены в больницу в столице провинции.

Врач в больнице Сар-и-Пул подтвердил CNN, что некоторые из девочек были госпитализированы, и он считает, что они были отравлены на основании их симптомов. Врач говорил на условиях анонимности, сославшись на соображения безопасности.

Образование девочек вызвало разногласия в Афганистане после захвата страны талибами в 2021 году, когда группа приступила к лишению женщин с трудом завоеванных свобод и исключению их из общественной жизни.

Некоторые из наиболее ярких ограничений связаны с образованием: девочкам запрещено возвращаться в средние школы и университеты, что лишает целое поколение академических возможностей.

По сообщению Reuters, под международным давлением талибы оставили начальные школы открытыми для девочек примерно до 12 лет.

Несколько атак с отравлением школьниц имели место во времена предыдущего правительства Афганистана, поддерживаемого из-за рубежа. В 2012 году более 170 женщин и девочек были госпитализированы после того, как выпили явно отравленную воду из колодца в школе. Местные чиновники здравоохранения обвинили в этих действиях экстремистов, выступающих против образования женщин.