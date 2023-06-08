Скоро состоится 8-я Международная конференция «Улан-Баторский диалог»

CentralAsia (MNG) - Восьмая международная конференция «Улан-Баторский диалог» по вопросам безопасности в Северо-Восточной Азии пройдет 15-16 июня в Улан-Баторе. Организаторами этого мероприятия традиционно являются Министерство иностранных дел Монголии и Институт стратегических исследований.

Конференция будет организована в рамках пяти основных тематических сессий: «Вызовы и возможности обеспечения безопасности в Северо-Восточной Азии», «Многостороннее сотрудничество в Северо-Восточной Азии», «Будущее мира в Северо-Восточной Азии», «Экономическое сотрудничество в Северо-Восточной Азии после пандемии» и «Поддержка энергетического сотрудничества в Северо-Восточной Азии».

С 1980-х годов Монголия последовательно проводит курс на запуск диалогового механизма в Северо-Восточной Азии. Результатом этих усилий стала инициатива «Улан-Баторский диалог по безопасности в Северо-Восточной Азии» в 2013 году.

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