Касым-Жомарт Токаев встретился с эмиром Катара

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу c делегацией во главе с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства выразил признательность эмиру Катара за участие в работе Международного форума «Астана» во главе делегации, в состав которой вошли представители правительства и бизнес-сообщества Катара.

Токаев подчеркнул, что Катар является для Казахстана важным и надёжным партнёром на Ближнем Востоке, и выразил уверенность в том, что сегодняшние переговоры придадут новый импульс дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами.

«Скоро исполнится 30 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Безусловно, это важная веха. За это время мы наладили эффективное межгосударственное сотрудничество и конструктивный политический диалог. В прошлом году вы посетили Астану с государственным визитом. Недавно премьер-министр Казахстана побывал с визитом в Катаре. Всё это служит ярким свидетельством традиционной дружбы и крепкого партнёрства. Вы лично вносите большой вклад в углубление связей между нашими странами. Я высоко ценю это и готов вместе с вами прилагать усилия для дальнейшего укрепления казахско-катарских отношений. Со своей стороны мы готовы оказать всю необходимую поддержку катарским инвесторам», – заявил глава казахского государства.

Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции на общую сумму 250 млн долларов. Кроме того, для активизации деловых контактов важным представляется открытие прямого авиасообщения между двумя странами.

В свою очередь Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани поблагодарил президента за гостеприимство и радушный приём.

«Я с удовольствием принял приглашение участвовать в Международном форуме «Астана», чтобы вновь посетить Казахстан. Это для меня большая честь. Рад снова видеть вас после моего визита в Астану в октябре прошлого года. Это ещё одна хорошая возможность обсудить реализацию договорённостей, достигнутых с братским Казахстаном в ходе прошлогодних переговоров. Вместе со мной из Катара прибыла большая делегация, состоящая из представителей бизнес-сообщества. Полагаю, что это откроет путь к успешному взаимодействию между нашими странами. Сегодня двустороннее сотрудничество динамично развивается в различных отраслях. Мы намерены расширять сотрудничество и по другим направлениям», – сказал шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

В ходе встречи главы государств обсудили с инвесторами перспективы реализации совместных проектов в нефтегазовой, горно-металлургической, сельскохозяйственной отраслях, медицине и финансовой сфере. Также были рассмотрены вопросы взаимовыгодного сотрудничества по линии международных организаций.

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