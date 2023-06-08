Нью-Йорк заволокло дымом от лесных пожаров в Канаде. Видео

CentralAsia (CA) - Из-за масштабных лесных пожаров, которые бушуют в Канаде, Нью-Йорк накрыло плотным облаком дыма. Жителям города рекомендовано носить маски, передает The Wall Street Journal.

Жители мегаполиса делятся в социальных сетях видеокадрами, на которых из-за дыма не видно даже небоскребов.

Check out this almost unbelievable time-lapse of wildfire smoke consuming the World Trade Center and the New York City skyline.



Those vulnerable to poor air quality, including seniors and young children, should limit time outdoors if possible.



More: https://t.co/ChRuWv7X6E pic.twitter.com/mtKtLun8lN — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) June 7, 2023

По уровню содержания загрязняющих воздух веществ Нью-Йорк находится на втором месте среди городов мира с самым плохим качеством воздуха. Вчера он, по оценкам сервиса IQAir, несколько раз выходил по этому показателю на первое место, опережая даже традиционного лидера — Дели.

New York City shrouded in smoke from Canada wildfires. pic.twitter.com/f1ibWS2Ydu — D. Scott @eclipsethis2003 (@eclipsethis2003) June 7, 2023

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал жителей ограничить времяпрепровождение на улице. Школьные мероприятия на открытом воздухе также отменены. Людям рекомендовано не выходить на улицу без масок. Также, по данным СМИ, приостановлены некоторые авиарейсы, направлявшиеся в нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардия, и рейсы аэропорта в Нью-Джерси.

A video showing the wildfire smoke from Canada that has reached New York City.



Video from @GerKelly10 pic.twitter.com/xQmDU24n1m — Carlow Weather (@CarlowWeather) June 7, 2023

По оценке метеорологов, к выходным качество воздуха в городах должно улучшиться.

Wildfire smoke has blanketed New York City in a thick sepia fog. This is Midtown Manhattan and Central Park. pic.twitter.com/PWc0MZ4ERS — Benjamin Ryan (@benryanwriter) June 7, 2023

С начала текущего года в канадской провинции Квебек было выявлено более 400 очагов лесных пожаров, это в два раза больше, чем обычно бывает в этот период года. Во всей Канаде с начала года огнем уничтожены 3,6 млн га лесов, и из них более 200 тыс. га в Квебеке. На данный момент в провинции активны более 160 лесных пожаров, из них более 100 еще не локализованы.

Дым от пожаров ползет вниз вдоль восточного побережья Канады и США. Предупреждение об опасном уровне загрязнения воздуха сделаны в штатах Нью-Йорк и Коннектикут, а в штатах Пенсильвания, Вермонт и Нью-Джерси уровень загрязнения «опасен для уязвимых групп населения». Дым от канадских лесных пожаров также снизил уровень чистоты воздуха в Миннесоте, Висконсине, Иллинойсе, Огайо, Индиане и в отдельных районах Кентукки и Вирджинии.