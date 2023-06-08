экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Нью-Йорк заволокло дымом от лесных пожаров в Канаде. Видео

CentralAsia (CA) -  Из-за масштабных лесных пожаров, которые бушуют в Канаде, Нью-Йорк накрыло плотным облаком дыма. Жителям города рекомендовано носить маски, передает The Wall Street Journal.

Жители мегаполиса делятся в социальных сетях видеокадрами, на которых из-за дыма не видно даже небоскребов.

По уровню содержания загрязняющих воздух веществ Нью-Йорк находится на втором месте среди городов мира с самым плохим качеством воздуха. Вчера он, по оценкам сервиса IQAir, несколько раз выходил по этому показателю на первое место, опережая даже традиционного лидера — Дели.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал жителей ограничить времяпрепровождение на улице. Школьные мероприятия на открытом воздухе также отменены. Людям рекомендовано не выходить на улицу без масок. Также, по данным СМИ, приостановлены некоторые авиарейсы, направлявшиеся в нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардия, и рейсы аэропорта в Нью-Джерси.

По оценке метеорологов, к выходным качество воздуха в городах должно улучшиться.

С начала текущего года в канадской провинции Квебек было выявлено более 400 очагов лесных пожаров, это в два раза больше, чем обычно бывает в этот период года. Во всей Канаде с начала года огнем уничтожены 3,6 млн га лесов, и из них более 200 тыс. га в Квебеке. На данный момент в провинции активны более 160 лесных пожаров, из них более 100 еще не локализованы.

Дым от пожаров ползет вниз вдоль восточного побережья Канады и США. Предупреждение об опасном уровне загрязнения воздуха сделаны в штатах Нью-Йорк и Коннектикут, а в штатах Пенсильвания, Вермонт и Нью-Джерси уровень загрязнения «опасен для уязвимых групп населения». Дым от канадских лесных пожаров также снизил уровень чистоты воздуха в Миннесоте, Висконсине, Иллинойсе, Огайо, Индиане и в отдельных районах Кентукки и Вирджинии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com