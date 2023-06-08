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В казахстанском Актау из-за обмеления Каспия объявили режим ЧС природного характера

CentralAsia (KZ) -  В Актау (город на западе Казахстана) объявили режим ЧС природного характера местного масштаба из-за обмеления Каспийского моря, сообщается на официальной странице акимата города в Facebook.

«Для предотвращения возможной чрезвычайной ситуации, связанной с обмелением Каспийского моря, комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС Актау 07.06.2023 года принято решение объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба для проведения проектно-изыскательских работ», - говорится в сообщении.

Уточняется, что это не повлияет на работу ТОО «МАЭК», электроснабжение и водоснабжение будет осуществляться в штатном режиме.

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